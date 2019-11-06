Бишкек, , 12:39 — REGNUM Лишь 2% отцов в Киргизии после официального расторжения брака платят алименты на своих детей. Об этом сегодня, 6 ноября, заявила вице-спикер республиканского парламента Аида Касымалиева на тематической конференции, передает «Kaktus.media».

По словам народной избранницы, при этом государственные органы не ведут статистику по разводам и выплате алиментов на детей, рожденных в гражданском или в религиозном браке.

Также Касымалиева отметила, что в Киргизии около 800 тысяч детей живут за чертой бедности, что составляет почти треть от общей численности несовершеннолетних граждан республики.

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