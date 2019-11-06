Санкт-Петербург, , 12:43 — REGNUM Механическое увеличение количества бюджетных мест на педагогических специальностях российских вузов не решит имеющихся проблем в этой сфере. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал ректор Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина Станислав Еремеев.

Накануне президент Владимир Путин в контексте дефицита учителей русского языка и литературы отчитал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова за нехватку бюджетных мест для формирования групп по филологическим специальностям в Воронежском госуниверситете. Путин не поверил, что кто-то готов платить за подобное обучение из своего кармана, так как приобретаемая профессия не приносит серьезных доходов.

«Министерство находится в сложной позиции. Учитывая неоднородное экономическое, демографическое и социальное положение регионов, для создания устойчивого экономического положения вуза применяется целый ряд инструментов. И определяя число бюджетных мест, не следует забывать о целевом наборе», — сказал Станислав Еремеев, отметив, что следует «рассмотреть все источники финансирования», а не требовать от Минобрнауки «механических действий».

Отметим, похожий аргумент о «целевиках» привел и Котюков в диалоге с Путиным, хотя главу государства, судя по всему, он не убедил.

«Если мы представим, что будут даны бюджетные места, а потом они — выпускники — не придут на территории, возникнут вопросы, насколько эффективно потрачен ресурс на формирование педагогических кадров. Считаю, что нужно дать возможность территориям, регионам формировать свою заявку, исходя из собственной потребности», — убежден Станислав Еремеев.

Ректор напоминает, что политика в этой области должна исходить из тщательного планирования и понимания, кто завтра придет учить в школы, а кто уйдет на заслуженный отдых. И выстраиваться эта работа должна в тесном взаимодействии субъектов РФ, региональных вузов, Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования.

«Я бы не стал однозначно говорить, что, мол, дайте бюджетных мест, и проблема разрешится», — заметил Еремеев.

«Не секрет, что крупные региональные центры — Москва, Петербург и города-миллионники — «обезлюживают» регионы России. Приезжая туда учиться, назад молодежь не возвращается. Это тоже ведь проблема, но и она неодномерна», — добавил ректор.

Он настаивает, что следует отнестись с пониманием и к молодым людям, которые стремятся работать там, где они находятся в более выгодном экономическом положении, имеют шанс на профессиональный и социальный рост.

«Котюков как министр не в состоянии эту проблему решить в одиночку, без опоры на своих коллег, региональных и федеральных. Так что я бы не сказал, что здесь всё нужно складывать в одну корзину», — заключил Станислав Еремеев.

Добавим, по последним данным Росстата, в среднем учитель в России получает 40 тыс. рублей. В лидерах по этому показателю оказались Чукотка (99 тыс.), Ямало-Ненецкий АО (97,5 тыс.) Москва (97,3 тыс.) и Сахалин (89,8 тыс. рублей).

Самые низкие зарплаты зафиксированы в Кабардино-Балкарии (22 тыс.), Карачаево-Черкесии (22,2 тыс.), Ингушетии (22,3 тыс.), Дагестане (23 тыс.), Ивановской области (23,9 тыс.), Чечне (23,9 тыс.) и Мордовии (24,4 тыс.).