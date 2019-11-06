Душанбе, , 12:44 — REGNUM Учения с отработкой мер по противодействию захвату со стороны террористов провели на территории 201-й российской военной базы в Таджикистане. Сообщение об этом распространило 6 ноября пресс-служба Центрального военного округа ВС РФ.

По данным военного ведомства, сценарий учений предполагал попытку захвата боевиками КПП военного городка базы, а также госпиталя. Сообщается, что во время отработки обороны также проверили оснащение экипировкой личного состава, а также его навыки и умения.

Отмечается, что все задействованные подразделения справились с поставленными задачами.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 ноября на погранзаставу «Ишкобод» под Душанбе напали боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). 15 из 20 нападавших были уничтожены, а остальные задержаны. От рук боевиков погибли солдат погранвойск и милиционер.