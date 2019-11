Тбилиси, , 12:32 — REGNUM Грузинская православная церковь протестует против показа фильма о любви гей-пары «А потом мы танцевали». Об этом заявил глава пресс-службы патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе.

В интервью телекомпании «Пирвели» Джагмаидзе отметил, что протест церкви, скорее всего, вызовет «истерию».

«Мы знаем, что в нескольких кинотеатрах должен пройти показ фильма о любви гей-пары, который является еще одной попыткой принизить грузинские ценности, христианские ценности в нашем обществе и по поводу этого церковь выражает большой протест, и это станет причиной новой атаки на церковь. Наверное, против церкви вновь возникнет истерия. Я говорю это потому, что церкви в целом все время приходиться бороться», — заявил Андрия Джагмаидзе.

В кинотеатрах Тбилиси и Батуми фильм «А потом мы танцевали» будет идти только три дня — с 8 по 10 ноября. Все билеты на показы уже проданы.

Актеры и другие члены съемочной группы не будут присутствовать на премьерном показе из соображений безопасности. Организация «Грузинский марш» заявила о намерении провести акцию протеста в день премьеры фильма.

«А потом мы танцевали» (And Then We Danced) — совместная продукция грузинской компании Takes Film и шведской компании French Quarter Film. Фильм вошел в список «самых захватывающих талантов» Каннского кинофестиваля — 2019, победил в номинации «Лучшая мужская роль» на Международном кинофестивале в испанском городе Вальядолиде и получил «Сердце Сараево» на кинофестивале в Боснии и Герцеговины.

В центре сюжета история молодого парня Мераба (Леван Гелбахиани), который с детства танцует в национальном грузинском ансамбле со своей партнершей Мэри (Анна Джавахишвили). Однажды в их коллектив приходит Ираклий (Бачи Валишвили), который вскоре становится конкурентом героя, но вскоре Мераб влюбляется в него.