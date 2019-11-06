Тбилиси, 6 ноября 2019, 12:32 — REGNUM Грузинская православная церковь протестует против показа фильма о любви гей-пары «А потом мы танцевали». Об этом заявил глава пресс-службы патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе.
В интервью телекомпании «Пирвели» Джагмаидзе отметил, что протест церкви, скорее всего, вызовет «истерию».
В кинотеатрах Тбилиси и Батуми фильм «А потом мы танцевали» будет идти только три дня — с 8 по 10 ноября. Все билеты на показы уже проданы.
Актеры и другие члены съемочной группы не будут присутствовать на премьерном показе из соображений безопасности. Организация «Грузинский марш» заявила о намерении провести акцию протеста в день премьеры фильма.
«А потом мы танцевали» (And Then We Danced) — совместная продукция грузинской компании Takes Film и шведской компании French Quarter Film. Фильм вошел в список «самых захватывающих талантов» Каннского кинофестиваля — 2019, победил в номинации «Лучшая мужская роль» на Международном кинофестивале в испанском городе Вальядолиде и получил «Сердце Сараево» на кинофестивале в Боснии и Герцеговины.
В центре сюжета история молодого парня Мераба (Леван Гелбахиани), который с детства танцует в национальном грузинском ансамбле со своей партнершей Мэри (Анна Джавахишвили). Однажды в их коллектив приходит Ираклий (Бачи Валишвили), который вскоре становится конкурентом героя, но вскоре Мераб влюбляется в него.