Новотроицк, Оренбургская область, , 12:32 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области первого заместителя главы города поймали с поличным при получении взятки. Речь о сумме более 3 млн рублей, сообщают СМИ.

Деньги полагались за общее покровительство. В частности, чиновник якобы обещал в случае некачественных работ по благоустройству сквера им. Ю.А.Гагарина не привлекать фирму к ответственности, отмечает ТАСС со ссылкой на неофициальный источник.

Добавим, благоустройство сквера велось в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы на площадке обошлись примерно в 20 млн рублей. Открытие сквера состоялось осенью 2018 года.

По данным orenday.ru, 6 ноября продолжились обыски по делу. Оперативные мероприятия проводятся в офисах компаний, которые являются исполнителями контрактов, заключенных с мэрией Новотроицка.

Информресурсов отмечают, что уголовное дело расследует Следственный комитет РФ. Чтобы избежать давление на жителей следователи привезли понятых из Оренбурга.

Ранее СМИ сообщали, что 5 ноября был задержан первый заместитель главы Новотроицка Артем Липатов. Его подозревают во взяточничестве. В течение двух дней в отношении задержанного должны избрать меру пресечения. Следствие ходатайствует о заключении под стражу. Официальных комментариев силовиков пока нет.

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