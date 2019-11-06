Москва, , 12:28 — REGNUM Пока не имеющая названия вторая станция Коммунарской линии метро Москвы будет оформлена в стиле супрематизм. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

Станция будет отделана глянцевыми и матовыми поверхностями темных и ярких цветов. В пресс-службе отметили, что такое чередование будет отсылать к школе супрематизма, а начищенные до блеска вставки и колонны добавят современного прочтения.

Центром композиции станет светильник во всю длину платформы, который разделит пополам пространство из матовых несущих рам, чередующихся с глянцевыми поверхностями стен и потолка.

Дизайнерский проект утвержден Москомархитектурой.

Напомним, что протяженность строящейся Коммунарской линии метро превысит 30 километров. Ее свяжут пересадками с тремя другими линиями подземки, а также с Московским центральным кольцом. Ветка с 16 станциями фактически станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий.

Фото проекта можно увидеть по ссылке.