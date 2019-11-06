Новокузнецк, Кемеровская область, , 12:23 — REGNUM Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов на заседании городского совета народных депутатов сегодня, 6 ноября, предложил парламентариям согласовать проект постановления администрации Кузбасса, в котором плата граждан за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года вырастет в среднем на 15%.

Как сообщает издание «Новокузнецк.ру», согласно указанному проекту постановления администрации области, в первом полугодии 2020 года (с 1 января по 30 июня) плата за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в Новокузнецке останется без изменений, а во втором полугодии вырастет.

«ЖКУ бывают нескольких видов, и на разные услуги власти запланировали разные размеры увеличения платы — от 1% до 43,5%: холодное водоснабжение — 43,5%; водоотведение — 43,5%; отопление — 15%; обращение с твёрдыми коммунальными отходами — 7%; электроэнергия — 2,9%; горячее водоснабжение — 1%», — уточняет СМИ.

А по словам Кузнецова, именно такое увеличение цен на ЖКУ позволит мэрии сэкономить 160 млн рублей, а дополнительные средства ресурсоснабжающие организации смогут направить на инвестиционные программы.

Из 22 присутствовавших на заседании горсовета депутата 21 поддержал согласование проекта представленного постановления, воздержался — один.