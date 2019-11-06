Москва, , 14:49 — REGNUM 7 ноября в 12:00 в пресс-центре REGNUM пройдет пресс-конференция, посвященная законопроекту «О семейно-бытовом насилии». Вернувшийся недавно в Россию со своими дочерьми Денис Лисов испытал все ужасы ювенальной юстиции. Его дочь София расскажет то, о чем не говорила другим СМИ, о трудностях жизни в приемной семье ливанцев.

Что творили с детьми назначенные шведами ливанские опекуны?

Возможно ли было предотвратить издевательства над несовершеннолетними детьми?

Где все это время находилась мать девочек?

Проблемы семейно-бытового насилия в контексте трагедии семьи Лисовых?

Что ждёт Россию, если будет принята ювенальная система отобрания несовершеннолетних детей?

В пресс-конференции примут участие:

Жгутова Элина Юрьевна — член Общественной палаты РФ,

Гольцова Надежда Александровна — адвокат РОО «Иван Чай»,

Лисов Денис Анатольевич — отец троих детей,

Бабкен Ханзадян (Babken Khanzadyan) — адвокат Лисовых в Польше,

Лисова София Денисовна — дочь.

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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