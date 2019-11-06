6 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Алина Нечаева, , 14:48 — REGNUM На территории Ленинградской области проживают представители 141 национальности, среди которых пять финно-угорских народов — вепсы, водь, ижора, ингерманландские финны и тихвинские карелы. В последние годы руководство региона уделяет особое внимание поддержке старожильческих и коренных малочисленных народов области, сохранению их культуры и традиций. О том, какие механизмы сегодня используются для поддержания малочисленных народов и как сохранить интерес молодежи к традициям жизни в регионе, ИА REGNUM рассказала председатель областного комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лира Бурак.

Председатель комитета Ленинградской областипо местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лира Бурак.

В апреле 2019 года в регионе прошло первое заседание консультативного совета по делам коренных малочисленных народов. Как сегодня развивается деятельность совета?

Совет изначально создавался для усиления взаимодействия коренных малочисленных народов с органами госвласти. Постоянный контакт необходим, так как цели у нас общие. Мы ставим перед собой задачу не просто сохранить историко-культурное богатство региона, но и усилить интерес к коренным народам, сделать традиционные, народные праздники не экзотикой, а частью обычной жизни. В условиях глобализации делать это становится все сложнее, но успехи есть.

Карельские женщины SM

На первом заседании совета было принято решение совместными усилиями провести в тестовом режиме сбор информации для включения в реестр коренных малочисленных народов Российской Федерации на территории Ленинградской области. Данные мы собрали, и сейчас комитет проводит анализ полученных материалов и сводит данные в единый документ.

Также на заседании мы запустили прием предложений от общественных организаций по мероприятиям в рамках проекта «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области» на 2020 год.

И насколько активны общественники в регионе?

Знаете, очень активны. Комитет получил большое количество предложений, мы рассмотрели каждое. Очень много интересных идей, поэтому было принято решение о проведении конкурса проектов представителей коренных малочисленных народов. На сегодняшний момент мы прорабатываем положение о конкурсе, готовим требования к конкурсантам. Победителям будут выделы денежные суммы из бюджета области на реализацию проектов.

Праздник ижорской культуры в Вистино © ИА REGNUM

Сейчас совет вышел на уровень федерального круга. Второе заседание прошло в октябре совместно с советом всего Северо-Запада. Чем отличается этот формат?

Совместное заседание позволило посмотреть на проблемы народов шире. Это был живой, открытый диалог. Как бы то ни было, у Ленобласти есть о чем рассказать, поделиться опытом. В ряде вопросов мы, безусловно, лидеры и готовы говорить об этом. У нас есть проекты, которые живут не один год и даже не одно десятилетие, такие как фестиваль «Древо жизни», и активность в данном направлении мы стараемся сохранять и усиливать. В этом году Ленобласть поддержала заявку на проведение Всемирного конгресса финно-угорских народов в 2024 году.

Одним из относительно новых, но уже широко известных проектов является «Мобильная школа коренных малочисленных народов Ленинградской области». В 2018—2019 годах он был поддержан Фондом Президентских грантов, а какова его судьба на будущий год?

Действительно, комитетом долгое время поддерживался этот проект, ежегодно на реализацию в областном бюджете на него закладывались определенные средства. Сейчас он получает поддержку из других бюджетных источников в виде грантов. В связи с этим в 2020 году было принято решение поддержать проекты, которые пока не настолько крупные, но не менее важные и интересные для региона, которым нужна помощь от государства.

В частности, на территории Лодейнопольского района будет реализован проект школа ремесел «Глиняная сказка». Он будет включать в себя серию мастер-классов по традиционной оятской керамике, изготовлению и росписи традиционной народной оятской игрушки для учащихся художественных школ, школ искусств. В Кингисеппском районе, где издревле проживают представители народа ижора, при поддержке области будет реализован проект «Возрождение традиционных народных ремесел Ленинградской области». Мероприятие, как вы уже поняли, будет посвящено ижорским ремеслам.

Ижорская керамика © ИА REGNUM

Насколько известно, также область поддерживает изучение языков коренных народов? Как развивается данное направление?

Да, еще с 2014 года на территории Ленобласти проводятся курсы вепсского, водского и ижорского языков для жителей региона. Ежегодно обучение на курсах проходят около 160 человек. Это касается взрослых. Для детей занятия по изучение языков коренных народов проводятся в детских садах и школах. Каждый год в области проводятся фестивали для детей — совсем недавно в Вепсском центре фольклора села в Винницах прошел конкурс «Вепсские дети». Участников становится всё больше и больше, и это говорит о том, что все старания жителей области по сохранению языков не напрасны. Проблема ослабления интереса молодежи к традициям, к своим корням, конечно, ощущается, причем во многих регионах. Но мы убеждаемся с каждым годом, что чем раньше удается познакомить детей с традициями и культурой народа, тем проще потом сохранить интерес к этому в будущем.