Магас, , 12:17 — REGNUM В совершении убийства начальника центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда подозревается 46-летний Курейш Картоев. Ориентировка на его задержание разослана накануне, 5 ноября, всем правоохранительным структурам, передает Telegram-канал Mash.

Ориентировка Фото: Telegram-канал Mash

Ориентировка Фото: Telegram-канал Mash

В ней сказано, что Картоев является уроженцем ингушского города Назрань. Предположительно он выехал в 18:00 5 ноября из Москвы на рейсовом автобусе в дагестанский город Хасавюрт. В ориентировке, разосланной начальником ВОГ МВД по Ингушетии Г. Ахмедхановым его подчиненным, предупреждается о соблюдении личной и коллективной безопасности при обнаружении и задержании Картоева.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в Москве было совершено убийство начальника Центра по противодействю эсктремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда. Неизвестный выпустил по ним около 10 пуль и скрылся с места преступления. Ряд СМИ утверждал со ссылкой на истоники в правоохранительных органах, что преступники вылетели из Москвы за рубеж спустя два часа после убийства.