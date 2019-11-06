Омск, , 12:13 — REGNUM Молодёжные лидеры России и Казахстана встретились в Омске 6 ноября в рамках Форума молодёжных лидеров двух стран. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодёжи.

На Форуме молодёжных лидеров России и Казахстана Omskportal.ru

Уточняется, что молодёжное мероприятие проходит в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

По словам замруководителя Росмолодёжи Андрея Платонова, агентство уделяет большое внимание гуманитарному взаимодействию на пространстве СНГ. В том числе важное место занимает развитие двусторонних отношений в сфере молодёжного сотрудничества с Казахстаном.

В молодёжном форуме принимают участие более 100 человек. На «полях» форума впервые состоится встреча молодых дипломатов России и Казахстана. Также пройдёт рабочее совещание руководителей региональных органов исполнительной власти двух стран, ответственных за реализацию молодёжной политики.

Планируется подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве между молодёжными общественными организациями Казахстана и России.

Молодёжный форум продлится до 7 ноября.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Омске 6−7 ноября проходит XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На 7 ноября запланирована встреча глав двух государств в Омске.

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