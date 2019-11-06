Пермь, , 12:08 — REGNUM В Перми возбуждено уголовное дело по факту мошенничества должностных лиц геронтопсихиатрического центра с пенсиями пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Махинации выявлены в ходе прокурорской проверки. По данным надзорного ведомства, должностные лица, сговорившись, создали схему по хищению пенсий инвалидов и граждан, страдающих психическими хроническими заболеваниями. Установлены факты подделки доверенностей на получение денег пациентов социального учреждения, которые находятся на сберегательных счетах. По липовым документам средства снимались якобы для приобретения продовольствия и средств гигиены.

Материалы прокурорской проверки были переданы в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)