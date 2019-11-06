Новосибирск, , 12:04 — REGNUM Мемы на публичной странице в соцсети «ВКонтакте» — «Мемы от южанина» — которую создали студенты первого курса физического факультета Новосибирского госуниверситета, обернулись такими же публичным разбирательствами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным «Новосибирских новостей», первокурсники создали закрытый паблик, куда выкладывали картинки с сокурсниками и преподавателями с двусмысленными надписями. Деканат факультета вычислил причастных. Сейчас скандальный паблик удалён, а от причастных к нему студентов ждут извинений.

«В настоящий момент проводится внутренняя проверка. Никто не будет наказан, а тем более отчислен, без достаточных на то оснований, — сообщают «Вести Новосибирск» со ссылкой на представителей вуза. — Что касается морально-этической стороны конфликта, руководство университета надеется, что студенты одного из лучших вузов страны будут более корректны в высказываниях в отношении друг друга и своих преподавателей, в том числе в социальных сетях». СМИ отмечает, что на собрании накануне, 5 ноября, администраторы и участники сообщества извинились перед преподавателями, и задали вопрос, почему деканат развернул открытую травлю студентов, которым грозят отчислением за мемы.