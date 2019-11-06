Вашингтон, , 12:03 — REGNUM Геймеры с никами Meowmaritus и Horkrux научились создавать пользовательские карты для игры Dark Souls. Об этом 5 ноября сообщило игровое издание Kotaku.

Благодаря полученным знаниям, моддерам удалось добавить в Dark Souls карту под названием Crossfire из оригинальной Half-Life. По сообщениям на Reddit, в ближайшее время у пользователей появится возможность добавлять в игру любые объекты.

Напомним, проблема создания модификаций для Dark Souls заключалась в сложностях работы с физическим движком Havoc. Проблемой для моддеров также были изменяющиеся от игры к игре форматы файлов и сохранённых данных.

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