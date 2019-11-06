Москва, , 11:56 — REGNUM Министерство культуры порекомендовало российским вузам засчитывать дополнительные баллы абитуриентам, успешно написавшим «Диктант Победы», сообщается на сайте министерства.

Ранее на данную тему: «Диктант Победы» «Единой России» написали около 100 тыс. человек

В настоящее время вузы начисляют абитуриентам к результатам ЕГЭ не более 10 дополнительных баллов.

Так, баллы за индивидуальные достижения абитуриенты начисляются за победы в олимпиадах, за наличие значка ГТО, при предоставлении аттестат с отличием и золотой медалью.

Как сообщало ИА REGNUM, акция «Диктант Победы» впервые прошла 7 мая 2019 года. Тест написали участники на 1373 площадках в 85 регионах России и 23 государствах. Акцию планируется проводить ежегодно.

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