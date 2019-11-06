Губкин, Белгородская область, , 11:59 — REGNUM В Минобрнауки РФ не в курсе присуждения депутату Совета депутатов третьего созыва Губкинского городского округа Белгородской области Василию Камардину учёной степени кандидата экономических наук. Официальный запрос направил в ведомство коллега Камардина по горсовету, депутат от «Справедливой России» Николай Новиков.

Квалификационную степень по специальности «Экономика и управление на предприятии» Василию Камардину присудил в 2003 году Международный аттестационный комитет. Учёные степени российским научным деятелям может присуждать только Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования РФ. Депутатский запрос об учёной степени народного избранника рассмотрели в ведомстве и не нашли подтверждения аттестации.

«Сведений о присуждении степени кандидата экономических наук Камардину Василию Фёдоровичу, предусмотренных государственной системой аттестации научных и научно-педагогических работников, в регистрационно-учётной базе данных департамента не имеется», — сообщила заместитель директора департамента аттестации научных и научно-педагогических работников министерства Елена Логинова.

Василий Камардин носит звание «Почётного гражданина города Губкин и Губкинского района», награждён медалью «За заслуги перед Землёй Белгородской» I степени, памятным знаком «За большой вклад в развитие Губкинского городского округа», сообщает сообщество «Губкин говорит».

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