Ставрополь, , 12:00 — REGNUM В Ставрополе специалисты избавляются от засохших голубых елей, которые многие годы стояли перед зданием правительства региона. Старые деревья, многим из которых более полувека, начали спиливать накануне, 5 ноября, пишут местные СМИ.

Отметим, что в конце октября губернатор края Владимир Владимиров и глава Ставрополя Андрей Джатдоев запустили в соцсетях опрос мнений относительно того, рубить или не рубить высохшие деревья. Большинство пользователей выбрали первый вариант, инициативу также поддержал и общественный экологический совет.

Власти отметили, что на месте старых засохших елей на площади Ленина, расположенной в центре Ставрополя, планируют высадить более 20 новых хвойных деревьев.

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