Измир, Турция, , 12:06 — REGNUM Прокуратура турецкой провинции Измир продолжает проведение операций против движения Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого властями Турции в осуществлении попытки государственного переворота 15 июля 2016 года и признанного в стране террористической организацией.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, в рамках расследования прокуратурой был выдан ордер на арест 7 лиц, использовавших зашифрованный мессенджер движения ByLock, а также 7 подозреваемых, имена которых были замечены в переписке.

Подразделения Управления безопасности Измира начали подготовку к операциям в Измире, Айдыне и Конье. В результате одновременных адресных оперативных мероприятий правоохранительными органами были задержаны 9 подозреваемых. Работа по поимке оставшихся 5 лиц продолжается.