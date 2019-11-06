Улан-Удэ, , 11:42 — REGNUM В Бурятии завершился судебный процесс по иску теплогенерирующей компании ТГК-14 к местному жителю. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Верховного суда республики, собственник нежилого помещения не платил за тепло с июля 2017 года.

Заявление ответчика о том, что представители компании ранее сами демонтировали радиаторы отопления, суд первой инстанции признал недоказанным и удовлетворил иск. Тем более что в ТГК-14 отрицали это. Тогда житель обратился в Верховный суд, где ему предложили найти сюжет местных новостей о демонтаже батареи.

«Ответчик представил в судебную коллегию диск с сюжетом программы «Восточный экспресс» от 26 апреля 2012 г. о демонтаже батарей сотрудниками ПАО «ТГК-14», — отметили в пресс-службе.

Коллегия сочла доказательство убедительным и отменила решение суда первой инстанции, отказав тепловой компании в удовлетворении иска в полном объеме.

Добавим, что это далеко не первый подобный случай. Как сообщало ИА REGNUM, ранее ТГК-14 продолжала начислять плату за тепло жителям Улан-Удэ, несмотря на демонтированные батареи. Лишь после вмешательства властей в компании согласились сделать перерасчёт.

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