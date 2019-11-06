Омск, , 11:41 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков и проректор МГИМО Сергей Шитьков 6 ноября в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана подписали документ о развитии кадрового потенциала Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Баннер форума Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Речь идёт о развитии взаимодействия в вопросах науки, образования, повышения квалификации и переподготовки кадров в интересах региона. МГИМО намерен обеспечить целевую подготовку специалистов, которые в перспективе усилят кадровый потенциал Омской области.

Также предполагается научно-практическое взаимодействие факультетов вуза с предприятиями Омской области, реализация программ подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации. На базе сотрудничества будет создана система выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Омске 6−7 ноября проходит масштабное мероприятие международного уровня — XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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