Лос-Анджелес, США, , 11:49 — REGNUM Из-за нового обновления в игре Apex Legends появилась ошибка, позволяющая геймерам убивать друг друга ещё до начала матча. Об этом 6 ноября сообщает игровое издание Kotaku.

Если нажать кнопку рукопашной атаки в меню сбора отряда, то появится вероятность нанести урон другому игроку. Таким образом в начале матча оппонент будет мёртв или сбит с ног.

Напомним, Apex Legends — это многопользовательский шутер в поджанре «Королевская Битва». Релиз игры состоялся в феврале 2019 года.

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