Кембридж, Великобритания, , 11:48 — REGNUM Игрок Elite Dangerous с ником Malic_VR обнаружил в проекте древний космический корабль с людьми на борту. Об этом 5 ноября сообщило игровое издание Kotaku.

Геймер нашёл в Elite Dangerous таинственный сигнал о помощи с неизвестного судна. Прибыв на место, он обнаружил древний корабль, содержащий голосовые журналы живущих на нём людей. Golconda (название корабля) стал первым объектом такого типа в игре.

Напомним, глобальный космический симулятор Elite Dangerous вышел в 2014 году. В эту масштабную игру можно играть, как в одиночку, так и с другими геймерами.

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