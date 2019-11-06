Ирвайн, США, , 11:47 — REGNUM В карточной онлайн-игре Hearthstone появился новый режим «Поля сражений». Об этом разработчики из Blizzard Entertainment сообщили на своём официальном сайте 5 ноября.

«Поля сражений» — это игровой режим для восьми геймеров, выполненный в «в стиле автошахмат». Доступ к нему временно получат только игроки, оформившие предзаказ дополнения «Натиск драконов».

Напомним, «автошахматы» — это новый поджанр тактических ролевых игр. В нём геймеры собирают отряд из различных персонажей и сражаются с отрядами других игроков. Первый и самый популярный представитель жанра — модификация под названием Dota Auto Chess.

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