Тирана, , 11:16 — REGNUM 5 ноября в Нью-Йорке в здании полицейского департамента Нью-Йорка прошла встреча албанских полицейских.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, по мере увеличения своей численности, албанские полицейские Нью-Йорка решили создать собственную организацию, названную «Иллирия» в честь государства, созданного предполагаемыми предками албанцев иллирийцами на Балканах в VII веке до нашей эры.

«Сегодня здесь 150 албанцев-полицейских. Мы объединились и сформировали группу «Иллирийское общество», для того чтобы помнить друг о друге и помогать друг другу каждый день. Мы очень гордимся тем, что мы албанцы, и сегодня мы празднуем это здесь, поскольку наши семьи научили нас говорить по-албански, жить как албанцы и умирать албанцами», — заявил капитан полиции Нью-Йорка Люфти Далипи.

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