Брянск, , 11:14 — REGNUM Жителя Брянска 1981 года рождения обвиняют в краже чужого имущества на сумму свыше 14 млн рублей. Он с сообщниками вскрыл цех и похитил оттуда компьютерное оборудование. Уголовное дело направили для рассмотрения в суд, сообщили 6 ноября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следствие считает, что в ночь с 9 на 10 августа 2018 года группа злоумышленников взломала замки и проникла в здание цеха. Из помещения они вынесли компьютерное оборудование и его комплектующие, предназначенные для добычи криптовалюты. Ущерб от кражи превысил 14 млн рублей.

Обвиняемого задержали на территории Брянской области. В ходе обысков значительная часть похищенного имущества была обнаружена и возвращена потерпевшим. Других похитителей разыскивают.