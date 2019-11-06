Екатеринбург, , 11:16 — REGNUM В Екатеринбурге закрывают на реконструкцию пешеходый мост через реку Ольховку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Реконструкция проходит в рамках общего благоустройства набережной районе реки. Постановление о начале работ подписано мэром Александром Высокинским.

Ожидается, что на набережной появятся велосипедные и пешеходные дорожки, а также тематические зоны отдыха в районе исторической плотины. Кроме того, власти установят систему наружного освещения и архитектурной подсветки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге планируют реконструировать пешеходную часть улицы Вайнера. Проект обновления «екатеринбургского Арбата» вынесут на общественные обсуждения.

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