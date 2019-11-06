Нур-Султан, , 11:10 — REGNUM Протокол о переименовании строящегося на Байконуре комплекса «Байтерек» в «Назарбаевский старт» может быть подписан до 2019 года, сообщил 6 ноября замминистра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Марат Нургужин.

«Если у нас внутри не будет каких-то возражений от администрации президента, то к концу года этот протокол будет подписан», — цитирует РИА Новости Нургужина.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и бывший министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов подписали протокол о внесении изменений в соглашение о создании космического ракетного комплекса «Байтерек» на космодроме «Байконур». Проект будет реализован на основе российской ракеты-носителя «Союз-5».

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