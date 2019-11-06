Абакан, , 11:09 — REGNUM Новорожденной девочке из Орджоникидзевского района Хакасии потребовалась помощь медиков из Абакана. В столицу Хакасии ребёнка экстренно доставили санавиацией, сообщили ИА REGNUM 6 ноября в республиканском минздраве.

Девочку эвакуировали из родильного отделения Копьевской районной больницы в республиканский перинатальный центр. Диагноз ребёнка не сообщается, так как это врачебная тайна.

Время полета составило 55 минут. А на машине добираться до места пришлось бы три часа.

За состоянием новорождённой пациентки наблюдали врач-реаниматолог-неонатолог и медсестра-анестезист. Экипаж вертолёта Ми-8 — командир Николай Аткнин, второй пилот и борт-механик. Лететь пришлось с максимальной скоростью, на безопасной высоте и по кратчайшему маршруту.

Напомним, Хакасия вошла в федеральный пилотный проект «Развитие санитарной авиации в регионах России» два года назад. На сегодняшний день в республике работает один вертолёт Ми-8 АМТ 2018 года выпуска, оборудованный медицинским модулем. Стоимость одного полётного часа — почти 211 тысяч рублей. В текущем году на эти цели заложено 100 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.

С начала 2019 года вертолёт санавиации совершил в Хакасии 221 вылет, эвакуировав 246 человек, в том числе 53 ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кировской области с начала текущего года силами подразделений санитарной авиации были эвакуированы 260 пациентов.

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