Москва, , 11:13 — REGNUM В Москве завершилась акция по мобильной вакцинации от гриппа, теперь бесплатную прививку можно сделать в районной поликлинике до 30 ноября. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра столицы 6 ноября.

Ежегодная московская кампания по мобильной вакцинации против гриппа закончилась. В рамках акции прививки сделали почти 200 тысяч человек. Москвичи, еще не сделавшие прививку, могут пройти бесплатную вакцинацию в районных поликлиниках по месту жительства до 30 ноября.

В рамках мобильной кампании наибольшей популярностью у горожан пользовались мобильные пункты, расположенные на 33 станциях метро, МЦК и железнодорожных станциях. Каждый день в этих мобильных пунктах делали прививки по 3300 человек, что на 20% больше, чем в 2018 году.

В павильонах «Здоровая Москва», расположенных в столичных парках, вакцинацию прошли 35 тысяч человек. Мобильные пункты также работали в двух флагманских центрах госуслуг «Мои документы».

Всего в столице, по данным столичного управления Роспотребнадзора, против гриппа привиты более шести миллионов человек.

Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун отметил, что прививка — единственный надежный способ защититься от гриппа.