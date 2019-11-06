Екатеринбург, , 11:05 — REGNUM Крупнейшая на Урале негосударственная клиника открыла частный роддом, вобравший европейские стандарты. Перерождение ждёт и сам медицинский центр: заработают сразу несколько отделений, не имеющих аналогов на Урале.

5 ноября с участием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Виктора Дубенецкого, Генерального директора «УГМК» Андрея Козицына и руководителей крупнейших медицинских учреждений региона состоялось торжественное открытие нового лечебного корпуса «УГМК-Здоровье».

Евгений Куйвашев Ugmk.com

Евгений Куйвашев поздравил горожан с новым уникальным медицинским центром: «Введение этого объекта дает дополнительный импульс к развитию не только медицины, но и в целом повышению качества жизни в нашем регионе. Я благодарю за это Андрея Анатольевича Козицына и смело могу утверждать, что ничего подобного я не видел. Мне очень приятно, что жители Екатеринбурга и Свердловской области будут получать качественные услуги, которые им окажут высококвалифицированные специалисты».

Андрей Козицын Ugmk.com

»УГМК-здоровье» — это огромный высокопрофессиональный коллектив, и мы можем быть спокойны за здоровье тех ребятишек, которые буду здесь рождаться, — обратился к присутствующим Андрей Козицын. — В этом году исполнилось 10 лет первой очереди центра, за это время в клинике получили помощь более двух с половиной миллионов человек. Это говорит о многом и в первую очередь о профессионализме тех, кто здесь работает. Вторая очередь — это умный дом, умная клиника, умные стены, но самое главное — люди, которые будут здесь работать и которые могут всем этим грамотно и профессионально распорядиться».

Площадь клиники выросла в 3 раза — к 8 тысячам имеющихся квадратных метров прибавилось еще 28 тысяч, а один из крупнейших на Урале частных медицинских центров стал по-настоящему многофункциональным.

Так, в новом роддоме есть все: лаборатория ЭКО, женская консультация, современное родовое отделение. Особая гордость — команда. Здесь собрали опытных акушеров-гинекологов, неонатологов и акушерок.

Палата Ugmk.com

Перед тем как проектировать роддом, врачи клиники проехали известные медицинские центры Европы, Израиля и США и выбрали лучшее. Это касается и медицинской части, и сервиса. Поэтому роддом «УГМК-Здоровье» не похож на больницу. В нем создали уют, обеспечив то, чего дома не сделать — безопасность мамы и ребенка, убрали все, что может вызывать стресс и отвлекать. Так, все медицинское оборудование в родовых скрыто за стеллажами — его достают по мере необходимости. Операционные лампы тоже убрали с потолка, чтобы ничего не напоминало больницу.

Зал Ugmk.com

В родовых установили «шведские стенки», кровати-трансформеры, есть и отдельные душевые. Кроме того, внедрили популярную на Западе и уникальную для нас семейную систему. Это апартаменты, где женщина находится от поступления до выписки.

Внутри Ugmk.com

В комнате размещается еще беременная, когда начинаются роды, она переходит в зал, а после уже с малышом возвращается обратно в знакомое помещение. Есть и отдельный зал для пап, где их ждут мягкие диваны, огромный экран и игровые приставки.

Приветствовать новорожденных будут не только близкие, но и само здание. Когда появится мальчик, подсветка на фасаде вспыхнет синим, когда девочка — розовым. Иллюминация станет регулярной. Роддом рассчитан на 1500 родов в год.

Роддом — не единственное новшество. Здесь заработает детский стационар с операционным блоком. В нем будут проводить операции по нескольким направлениям: общая хирургия, ЛОР-операции, детская урология и травматология-ортопедия.

От стресса детей защитят дружелюбный интерьер и сопровождающие пациента сказочные персонажи: одни проводят на обследование, другие подскажут малышу, где его палата. С детьми будут заниматься воспитатели, развлечет их и огромный интерактивный экран с диагональю 495 дюйм.

В роддоме Ugmk.com

Уникальные технологии собрал и новый центр реабилитации для взрослых и детей. Его оборудование не имеет аналогов на Урале. Роботизированные тренажеры позволяют заново учиться ходить, понимать, где верх и низ, удерживать равновесие, дают обратную связь, показывая, насколько пациент справляется с заданием. Есть роботы-тренажеры, которые помогут совершать движение, и те, что будут полностью выполнять их за человека. Например, когда идет восстановление после установки эндопротеза, а мышцы еще не готовы к нагрузкам.

Кроме того, инновационная подвесная система поможет восстановиться после травм, тренажеры с чипами запоминают комплекс упражнений для конкретного человека, появится беговая дорожка с эффектом антигравитации, чтобы можно было тренировать мышцы без нагрузки на суставы.

Кроме того, в новом здании разместилась еще одна детская поликлиника, кабинеты приема для взрослых, новая лаборатория и отделение лучевой диагностики.