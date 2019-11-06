Москва, , 10:55 — REGNUM В день своего убийства начальник центра по противодействию экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев был без охраны. Он находился в Москве с 26 ноября, прибыв на сессию в РАНХиГС, пишет Лайф.

Ему полагалась охрана из числа сотрудников Росгвардии, но в день убийства Эльджаркиев отпустил ее. Как сообщил источник в правоохранительных органах, очевидно, он решил, что в Москве находится в безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были убиты в Москве 2 ноября. Их расстреляли неизвестные возле дома. Расследование убийства взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

СМИ сообщили подробности расследования. Якобы киллеры приобрели автомобиль, на котором прибыли на место преступления, за дна дня до убийства. Бывший владелец оказался сотрудником полиции. Сразу после преступления они покинули страну.

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