Бугуруслан, Оренбургская область, , 10:55 — REGNUM В Бугурусланском районе Оренбургской области в двух селах семь многоквартирных домов до сих пор без обслуживания управляющими компаниями, что стало поводом для искового заявления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, собственники жилья определились со способом управления, однако он так и не реализован. Администрации сельсоветов обязаны провести конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами. Но чиновники эти меры не предприняли.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Теперь администрации должны решить проблему с обслуживанием домов и провести конкурс. Решения суда в законную силу не вступили