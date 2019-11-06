Москва, , 10:51 — REGNUM Китайская компания GAC Motor представит модель внедорожника GS8 в музее Москвы 9 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Ожидается, что стоимость внедорожника будет объявлена на премьере автомобиля.

В движение новинку приводит 190-сильный бензиновый турбированный двигатель рабочим объёмом 2 л., который агрегатируется с 6-скоростной автоматической трансмиссией Aisin. Кроме того, возможен вариант модификации с приводом 4×4 и салоном на семь мест.

В компании заявили, что считают авторынок РФ ключевым для дальнейшего развития бренда. А предстоящую премьеру GS8 назвали историческим моментом

Ранее в Китае компания GAC Motor провела премьеру рестайлингового кроссовера GS4. Новинка на 20 мм длиннее и на 15 мм выше, чем предыдущая версия автомобиля. Его длина равна 4 545 мм, а высота составляет 1 700 мм. Колесная база машины выросла на 40 мм, до 2 680 мм.

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