Челябинск, , 10:45 — REGNUM В Челябинске устроили своеобразный мемориал возле реки Миасс, в которой 4 ноября было найдено тело 21-летнего Льва Х., страдавшего аутизмом. Об этом пишут местные СМИ.

Люди приносят цветы. Некоторые несут и его любимую газировку.

Прощание и похороны намечены на 7 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, Лев Х. пропал 23 октября. Он вышел из машины своих родителей и ушёл в неизвестном направлении. На его поиски были брошены добровольцы, а также сотни полицейских. Губернатор Алексей Текслер призвал земляков помогать в розыске пропавшего.

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