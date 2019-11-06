Махачкала, , 10:57 — REGNUM Центры социального обслуживания населения в Дагестане получили 33 новых автомобиля для обслуживания пожилых людей. Спецтранспорт приобретен на средства, выделенные из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Демография», сообщили ИА REGNUM 6 ноября в пресс-службе министерства труда и соцразвития региона.

Автомобили марки «Газель» предназначены для доставки в медицинские учреждения республики лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности. Вместимость машин — семь пассажирских мест, в том числе одно для инвалида-колясочника. Автомобили оснащены аппарелью, по которой пассажир может заехать в салон вместе с коляской.

Работа спецтранспорта будет организована по специальному графику, составленному с учетом распорядка приемных дней в близлежащих медицинских учреждениях республики. Доставка пожилых граждан, как отметили в ведомстве, начнется в середине ноября текущего года.

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