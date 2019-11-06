Оренбург, , 10:40 — REGNUM В Оренбургской области за девять месяцев 2019 года кассовые подразделения Отделения по Оренбургской области Банка России и кредитных организаций обнаружили и изъяли из платежного оборота 123 фальшивых денежных знака. Общая сумма изъятых денег составила более 465 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Отделения по Оренбургской области Уральского главного Управления Центрального банка Российской Федерации.

Финансисты отмечают, что чаще всего злоумышленники подделывают банкноты крупных номиналов. За девять месяцев 2019 года на территории региона из оборота изъято 86 липовых купюр номиналом 5 тыс. рублей. Также за этот период выявлено 28 купюр номиналом 1 тыс. рублей и три банкноты номиналом 2 тыс. рублей.