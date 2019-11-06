Нижний Новгород, , 10:40 — REGNUM За январь-август 2019 года свыше 19 тыс. нижегородцев уехали из региона, но за счёт прибытия более 23,7 тыс. человек в области наблюдался миграционный прирост (на более 4,7 тысячи). Нижегородстат обнародовал итоги миграции, передаёт ИА REGNUM.

На 19 025 выбывших за рассматриваемый период приходилось 23 767 прибывших (прирост миграции — 4742 человека). В другие российские регионы из Нижегородской области уехали 14 880 человек, а прибыли из других субъектов Федерации — 15 531. В ходе международной миграции прибыло 8236 человек, а уехали в другие страны 4145 человек, в том числе из стран СНГ в область приехали 7249, а уехали в них — 3707 нижегородцев. В страны дальнего зарубежья переехали 438 жителей региона, а оттуда прибыло в область 987 человек.

Напомним, ситуация с демографией в Нижегородской области остаётся напряжённой и мигранты пока спасают её. По итогам девяти месяцев 2019 года смертность существенно обогнала рождаемость: на 21 800 родившихся пришлось 35 167 умерших. И хотя относительно 2018 года наблюдалось снижение смертности — с 36 562 человек, но и рождаемость упала — с 24 075 новорожденных.

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