Уфа, , 10:40 — REGNUM В Башкирии определили победителей флешмоба «100 дивных мест Башкортостана». Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба республиканского министерства культуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, флешмоб «100 дивных мест Башкортостана» был посвящён 100-летию образования республики и был объявлен республиканским центром народного творчества и фотоклубом «Агидель» в начале сентября текущего года.

Отмечается, что участники флешмоба размещали фотографии достопримечательностей, памятников природы и значимых мест Башкирии в социальных сетях с хэштегом #100дивныхместБашкортостана и присылали на электронный адрес оргкомитета. Всего было получено более 200 работ от фотографов-любителей и профессионалов в области фотографии.

Победители станут обладателями дипломов и карт памяти.