Бостон, США, , 10:29 — REGNUM Житель американского штата Массачусетс по имени Рольф Родс дважды в течение полутора лет выиграл в моментальную лотерею по $1 млн. Об этом 6 ноября сообщает агентство UPI.

Успех Цитата из к/ф «Великий Гэтсби» реж Баз Лурман. 2013. Австралия, США

Также уточняется, что первый раз Рольф Родс выиграл в моментальную лотерею $1 млн в мае 2018 года, и в то время принял решение взять единовременную выплату приза в размере $650 тыс. до уплаты налогов.

Во второй раз житель Массачусетса выиграл $1 млн в моментальную лотерею на прошлой неделе и на этот раз он решил получать ежегодные выплаты выигрыша в течение 20 лет в размере $50 млн, до уплаты налогов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Уфы выиграл в лотерею «Гослото «5 из 36» почти 1,5 млн рублей.