Магадан, Магаданская область, , 10:30 — REGNUM В сотню победителей Всероссийского конкурса сочинений попали ученики Магаданской области — в Общественной палате РФ в Москве состоялась торжественная церемония награждения, сообщали корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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В конкурсе участвовали ученики с 4 по 11-й классы, студенты колледжей из разных регионов России. Сочинения победителей опубликуют в официальном сборнике.

В сотню лучших попали и школьники Магаданской области — Анатолий Бухарин и Мария Крюк. Ребят наградили дипломами, подарками и сборниками лучших сочинений.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе победителей конкурса сочинений оказались и два школьника из Брянской области.