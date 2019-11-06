Стокгольм, 6 ноября 2019, 11:04 — REGNUM Местом действия нового дополнения для игры Payday 2 станет Мексика. Об этом сообщалось 5 ноября в ролике на YouTube-канале студии Overkill Software.
Дополнение называется Border Crossing («пересечение границы»), его релиз состоится 7 ноября 2019 года. Помимо новой локации в игре могут появится дополнительные персонажи, оружие и игровые механики.
Напомним, релиз Payday 2 состоялся в 2013 году, а официальную поддержку игры прекратили в 2018 году. Эксперты считают, что при помощи нового дополнения разработчики хотят собрать денег на создание третьей части франшизы.
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