Токио, , 10:19 — REGNUM В Японии менее чем за неделю жители страны собрали 350 млн иен ($3,2 млн) на восстановление сгоревшего замкового комплекса Сюри, сообщает 6 ноября NHK.

По данным телеканала, сбор средств был объявлен 1 ноября, за первые три дня было собрано 100 млн иен ($920 тыс.), на призыв откликнулись более 25 тыс. человек. Сбор средств продлится до весны 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в замке Сюри начался в ночь с 30 на 31 октября. Огонь уничтожил несколько залов архитектурного комплекса. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время причина пожара устанавливается.

Замок, предположительно, был построен в XIV — XV веке и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году.

Читайте также: Власти Японии обещают восстановить уничтоженный пожаром объект ЮНЕСКО