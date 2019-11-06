Москва, , 10:31 — REGNUM Загруженность Мичуринского проспекта и улицы Мосфильмовской на западе Москвы снизится на 5 и 11% соответственно после ввода южного дублера Кутузовского проспекта. Об этом 6 ноября пресс-служба Центра организации дорожного движения столицы сообщила в Twitter.

Кутузовский проспект Владимир Югасов © ИА REGNUM

Как отметили в пресс-службе, южный дублер улучшит транспортную доступность территорий районов западного округа Москвы и перераспределит транспортные потоки. Протяженность эстакады через улицу Минскую составит более 360 метров, ширина — по три полосы в каждом направлении. Около развязки с Минской и у съезда с Мосфильмовской улицы построят подземные переходы.

Всего в составе первого участка южного дублера будет 5,7 километров дорог: основной ход от Мосфильмовской до Минской улицы длиной 2,3 километра, подъездные дороги и съезды протяженностью 2,1 километра, шесть эстакад, путепровод и два моста длиной 1,3 километра.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что участок южного дублера Кутузовского проспекта от улицы Минская до улицы Мосфильмовская планируется ввести в 2019 году.

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