Омск, , 10:18 — REGNUM Макет новой ледовой «Арены Омск» станет одним из центральных экспонатов мультимедийного стенда «Россия» на выставке XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

«Арену Омск» — шестиэтажное здание площадью 60 тыс. кв. м — планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. В ней смогут разместиться до 12 тыс. зрителей.

Проект реализуется в формате государственно-частного партнерства. В здании также планируют разместить площадку для проведения соревнований по киберспорту, так называемую «Кибер Арену».

По словам губернатора Омской области Александра Буркова, после строительства новой ледовой арены в Омск вернётся хоккейный клуб «Авангард».

»Хоккей для Омска — важнейший и любимый вид спорта. Так случилось, что год назад омичи на время остались без своего главного хоккейного достояния: команда КХЛ «Авангард» была вынуждена уехать из города из-за аварийного состояния «Арены», — напомнил председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов.

В ближайшее время 3D-макет арены представят жителям Омска.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации областных властей, федеральное финансирование и частные инвестиции в строительство нового ледового дворца в Омске составят 10 млрд рублей.

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Напомним, XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 6−7 ноября 2019 года.

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