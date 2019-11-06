Барнаул, , 10:11 — REGNUM Барнаул попал в лидеры рейтинга по качеству, безопасности и доступности дорог. Как сказано в официальном сообщении ОНФ, это выяснили эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» по итогам проведенных в 2019 г. рейдов.

Проверив качество гарантийных дорог, отремонтированных в том числе, по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги», общее состояние улично-дорожной сети, безопасность на дорогах в 56 городах и доступность городской среды в 33 городах, общественники пришли к выводу что, как и в предыдущие годы, лучшие дороги оказались в Тюмени.

«На втором месте расположился Белгород, на третьем — Барнаул. Если Тюмень и Белгород традиционно находятся в верхних строчках рейтинга, то в Барнауле за последние два года качество дорог значительно улучшилось — в 2017 г. город занимал 31-ю позицию из 110», — пояснили в Алтайском отделении Общероссийского народного фронта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию национального рейтингового агентства (НРА), РАНХиГС и ВШЭ, самыми безопасными регионами России по уровню аварийности на дорогах стали Омская, Новосибирская и Самарская области.

Читайте также: В России назвали регионы с наименьшим риском аварийности на дорогах