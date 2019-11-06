Москва, , 10:15 — REGNUM В российском автопарке самое большое количество автомобилей С-класса. Об этом говорится в исследовании «Автостат Инфо».

С-класс еще называют гольф-класс, поскольку родоначальником этого класса авто стали немецкие автомобили Volkswagen Golf.

На втором месте по численности в России автомобили сегмента SUV, то есть кроссоверы и внедорожники. В нашей стране на 1 июля 2019 года числятся порядка 14,2 млн машин С-класса и 10,23 млн кроссоверов и внедорожников.

На третьем месте — автомобили В-сегмента, к которому относятся компактные машины. В России одной из самых популярных моделей данного сегмента является южнокорейская Kia Rio. Всего в нашей стране зарегистрировано 8 млн экземпляров авто В-сегмента.

Еще 2,8 млн автомобилей в российском автопарке — это машины D-сегмента (большие семейные авто), а еще 2,2 млн шт. — авто сегмента B+. Количество машин E-сегмента в автопарке РФ достигло к началу отчетного периода отметки в 2 млн шт., а число минивэнов составило 1,4 млн ед.

Объем всего парка легковых автомобилей в России составляет, по данным «Автостат Инфо», 42,07 млн ед. авто. Из них иномарок 25,5 млн ед. (доля в 60,6% от всего парка) и российских авто — 16,5 млн ед. (доля в 39,4%).

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