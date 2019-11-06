Кембридж, Великобритания, , 10:17 — REGNUM Разработчики из студии Frontier Developments выпустили свою новую игру под названием Planet Zoo. Релизный трейлер проекта вышел на его официальном YouTube-канале 5 ноября.

В Planet Zoo игроки смогут построить собственный зоопарк и заселить его различными зверями. При этом игроку предстоит постоянно следить за здоровьем местных обитателей и противостоять защитникам прав животных.

Игра получила преимущественно высокие отзывы от игроков и критиков. Особенно отмечаются графическая составляющая, оптимизация и качественная локализация на русский язык.

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