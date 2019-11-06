Улан-Удэ, , 10:01 — REGNUM С начала года в Бурятии выявлено более 5,1 тыс. нарушений, допущенных правоохранителями при составлении документов первичного учёта по уголовным делам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

«Допускаются ошибки при отражении сведений о совершении преступлений в общественных местах, лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, несовершеннолетними», — отметили в ведомстве.

В результате 134 должностных лица были привлечены к дисциплинарным взысканиям. Этот вопрос был поднят на коллегии прокуратуры в ходе обсуждения состояния дел по статистике правонарушений, раскрываемости преступлений и т. д.

Добавим также, что ранее сообщалось о снижении количества зарегистрированных преступлений за первые девять месяцев 2019 года. Как сообщало ИА REGNUM, сильнее всего сократилось количество грабежей, убийств и покушений на убийство.

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