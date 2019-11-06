Токио, , 09:57 — REGNUM Геймдизайнер Хидео Кодзима сообщил, что его посетило чувство беспокойства после первых обзоров на предстоящую игру Death Stranding. Об этом он сказал в фильме Death Stranding: Inside Kojima Productions, который был опубликован 4 ноября на YouTube-канале BBC Newsbeat.

Разработчик отметил: его игры всё же созданы для того, чтобы людям было «весело» в них играть. Он дал понять, что эта игра — «только начало» и он ожидает, что его поклонники оценят её. Геймдизайнер добавил, что одной из главных тем Death Stranding стала тема одиночества и он хотел, чтобы одинокие люди, играющие в неё, знали, что они не одни такие в мире.

Релиз Death Stranding запланирован на 8 ноября 2019 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что студия Хидео Кодзимы Kojima Productions в будущем может начать снимать фильмы.

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