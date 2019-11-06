Москва, , 09:57 — REGNUM Более 75% жителей крупных городов России не откладывают деньги на пенсию, об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса Райффайзенбанка.

Так, согласно опросу, только 8% респондентов регулярно откладывают деньги на пенсию, периодически — 16%. Еще 40% опрошенных хотели бы начать откладывать средства, но у них нет на это финансовой возможности.

Вместе с тем 15% граждан России полностью понимают, как будет формироваться их пенсия по старости, еще 55% имеют общие представления об этом, но для них многое остается непонятным.

Отмечается, что 46,7% граждан рассчитывают на пенсию в размере от 10 до 20 тыс. рублей. На пенсию менее 10 тыс. рублей рассчитывают 24,3% опрошенных, на пенсию в размере от 20 до 40 тыс. рублей рассчитывают 11,1% респондентов. Затруднились ответить 16,2%.

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Опрос был проведен летом 2019 года в 14 российских городах среди 1 тыс. клиентов Райффайзенбанка в возрасте 20−50 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru, на государственную пенсию в старости рассчитывают лишь 22% жителей России. Большинство задумываются о других источниках для существование после выхода на пенсию.

Вместе с тем, по мнению молодых людей до 24 лет, размер достойной пенсии составляет 32,6 тыс. рублей, по мнению граждан старше 45 лет, — 43 тыс. рублей.

Самые высокие запросы на достойную пенсию у жителей Москвы и Санкт-Петербурга — 43,9 тыс. и 42,2 тыс. рублей. Самые низкие — у жителей Набережных Челнов и Ярославля — 34,7 тыс. руб. и 34,5 тыс рублей соответственно.

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